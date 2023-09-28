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Spor

Talep ettiği ücret belli oldu! Samsunspor, Sergen Yalçın ile pazarlıkları sürdürüyor

Süper Lig ekibi Smasunspor, Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına hemen koyuldu. Kırmızı beyazlı ekip Sergen Yalçın ile ilk temasını gerçekleştirdi ve pazarlıklar başladı. İşte detaylar...

Sabah28 Eylül 2023 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Talep ettiği ücret belli oldu! Samsunspor, Sergen Yalçın ile pazarlıkları sürdürüyor
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Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken yönetim Sergen Yalçın ile temasa geçti. İlk görüşme yapılırken pazarlık masasındaki rakam ortaya çıktı.

SERGEN YALÇIN'IN TALEBİ 60 MİLYON TL

Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Samsunspor'dan yıllık 60 milyon TL ücret istedi.

BAŞKAN "ORTA YOLU BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

Başkan Yüksel Yıldırım da dün yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile görüştüklerini bizzat açıklamış ve "Tabii şampiyon hoca, bunun da bir bedeli var. Orta yolu bulmaya çalışacağız. Kabul ederse Sergen hoca ile çalışmayı çok isteriz. Listemizde yer alan Türk teknik adamlarla anlaşamazsak yabancı hoca getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AYKUT KOCAMAN: "ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Öte yandan haber detayında bir diğer yerli aday olan Aykut Kocaman'ın "Çalışmayı düşünmüyorum" dediği aktarıldı.

Samsunspor 5 hafta sonunda aldığı 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

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