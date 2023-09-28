Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken yönetim Sergen Yalçın ile temasa geçti. İlk görüşme yapılırken pazarlık masasındaki rakam ortaya çıktı.

SERGEN YALÇIN'IN TALEBİ 60 MİLYON TL

Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Samsunspor'dan yıllık 60 milyon TL ücret istedi.

BAŞKAN "ORTA YOLU BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

Başkan Yüksel Yıldırım da dün yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile görüştüklerini bizzat açıklamış ve "Tabii şampiyon hoca, bunun da bir bedeli var. Orta yolu bulmaya çalışacağız. Kabul ederse Sergen hoca ile çalışmayı çok isteriz. Listemizde yer alan Türk teknik adamlarla anlaşamazsak yabancı hoca getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AYKUT KOCAMAN: "ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Öte yandan haber detayında bir diğer yerli aday olan Aykut Kocaman'ın "Çalışmayı düşünmüyorum" dediği aktarıldı.

Samsunspor 5 hafta sonunda aldığı 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.