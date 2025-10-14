İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Talip çıktı! Gabriel Paulista Brezilya yolcusu

Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı ülkesi Brezilya'dan Corinthians kadrosuna katmak istiyor. Brezilya basını, oyuncunun ailesinin de Brezilya'ya dönme isteğinin bu transferi kolaylaştırabileceğini belirtti. İşte detaylar...

14 Ekim 2025 Salı 09:21
Talip çıktı! Gabriel Paulista Brezilya yolcusu
Brezilya ekibi Corinthians savunma hattını güçlendirmek amacıyla Gabriel Paulista'yı transfer gündemine aldı. Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki stoper özellikle geçen sezondan beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Beşiktaş'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak kariyerine Brezilya'da devam etmek isteyen Paulista'nın da ayrılmaya sıcak baktığı ve bu konuda Beşiktaş'tan kolaylık beklediği iddia ediliyor.

36 MAÇA ÇIKTI

Brezilya basını bu transferin Corinthians açısından çok da kolay olmayacağı vurguladı. Brezilya ekibinin daha önce de benzer girişimde bulunduğu ancak maliyetler nedeniyle bunun başarısız olduğu hatırlatıldı. Oyuncunun ailesinin de Brezilya'ya dönme isteğinin bu transferi mümkün kılabileceği belirtildi. Başta Atletico Madrid ve Arsenal olmak üzere Avrupa'da başarılı işlere imza atan Paulista, Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı da yaptı.

