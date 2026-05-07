7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
  • Talipleri artmaya devam ediyor! Fransız devinden Victor Osimhen hamlesi
Talipleri artmaya devam ediyor! Fransız devinden Victor Osimhen hamlesi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in talipleri ratmaya devam ediyor. Fransız devi PSG Futbol Direktörü Luis Campos, 75 milyon euroluk teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Ancak sarı kırmızılı ekip bu teklifi değerlendirmeye bile almadı. İşte detaylar...

AKŞAM7 Mayıs 2026 Perşembe 09:19
G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarında olmaya devam ediyor. Portekizli golcü Gonçalo Ramos ile sezon sonunda yolları ayırma kararı alan PSG, Nijeryalı forveti listenin üst sıralarına yazdı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; Julian Alvarez için Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerde sonuç alamayan PSG Futbol Direktörü Luis Campos'un hedefinde Osimhen var. Fransız ekibi kısa süre içinde G.Saray'ın kapısını çalacak.

Haberin detaylarında ise şu ifadeler yer aldı; "Geçmişte Lille'de oynaması, PSG için Osimhen analizini kolaylaştırıyor. Nijeryalı yıldız, Fransız futbolunun gereksinimlerini biliyor. Osimhen'in bu avantajı, görüşmelerdeki olası anlaşmada büyük bir ağırlık taşıyor. PSG, forvet pozisyonunda hata yapmak istemiyor. Görüşmelerde görüşülen rakam 75 milyon euro. Bu meblağ, Osimhen'in performansına bakıldığında tutarlı gözüküyor. Cim-Bom, PSG'nin teklifini şu anda değerlendirmeye bile almadı. Ancak, Fransa'da gelecek güçlü bir teklif, durumu değiştirebilir."

