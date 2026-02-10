İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
  • Spor
  Talipleri artmaya devam ediyor! Transferin gözdesi Mauro Icardi
Spor

Talipleri artmaya devam ediyor! Transferin gözdesi Mauro Icardi

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceği bilinmezliğini koruyor. 32 yaşındaki deneyimli golcünün hem Avrupa'dan hem de ülkesi Arjantin'den talipleri bulunuyor. İşte detaylar...

10 Şubat 2026 Salı 09:18
Talipleri artmaya devam ediyor! Transferin gözdesi Mauro Icardi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin geleceği bilinmezliğini koruyor. Sarı-Kırmızılılar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı golcü ile hala bir anlaşma sağlanmış değil. G.Saray, Icardi'nin maaşını daha makul bir seviyeye çekerek en az 1 sene daha devam etmek istiyor.

Arjantinli forvete hem Avrupa'dan hem de ülkesinden talipler var. Arjantin ekibi Boca Juniors, 32 yaşındaki santrforun durumunu yakından takip ediyor. Elcrackdeportivo'ya göre; Boca, Icardi'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. İspanya LaLiga takımlarından Real Betis'in de tecrübeli golcü için bir ilgisi bulunuyor. Ligde fark yaratabilecek, kendini kanıtlamış bir golcü transfer etmek isteyen Endülüs temsilcisinin, forvet listesinin başında Icardi bulunuyor. Ancak Arjantinli'nin yüksek maaş talebi Avrupa ekipleri için büyük bir sorun. Bu sezon toplamda 32 karşılaşmaya çıkan başarılı santrfor, 12 gol ve 2 asist kaydetti. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

