İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,703
  • EURO
    50,2144
  • ALTIN
    5920.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Talisca 13 gole ulaştı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Konyaspor maçında attığı 2 golle bu sezonki toplam gol sayısını 13'e yükseltti.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 22:19 - Güncelleme:
Talisca 13 gole ulaştı!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, hafta içinde Brann deplasmanında 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Konyaspor maçı öncesinde ligde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, Konyaspor karşısında takımı adına 2 gol atmayı başardı.

Talisca, ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken, toplamda 13 gole ulaştı.

MERT MÜLDÜR SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan tecrübeli sağ bek, bu sezon toplamda ligde 3, Avrupa'da da 5'i ilk 11'de olmak üzere 14 maçta görev alırken, gol bulamamıştı.

Mert, Konyaspor karşısında 30. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon ilk golüne imza attı.

ASENSİO, YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı.

Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

LİGDE 5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, ligde 5 maçın ardından kalesini gole kapattı.

Son olarak Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor'dan 2'şer, Galatasaray ve Başakşehir'den 1'er gol yemişti.

Fenerbahçe, Konyaspor'u da 4-0 ile geçerken 5 maç aranın ardından rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

KADIKÖY'DE SARAN SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin skoru 2-0'a getirmesinin ardından 33. dakikada tribünler "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" şeklinde başkanlarına destek verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.