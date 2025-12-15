Talisca 13 gole ulaştı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, hafta içinde Brann deplasmanında 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Konyaspor maçı öncesinde ligde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, Konyaspor karşısında takımı adına 2 gol atmayı başardı.

Talisca, ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken, toplamda 13 gole ulaştı.

MERT MÜLDÜR SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan tecrübeli sağ bek, bu sezon toplamda ligde 3, Avrupa'da da 5'i ilk 11'de olmak üzere 14 maçta görev alırken, gol bulamamıştı.

Mert, Konyaspor karşısında 30. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon ilk golüne imza attı.

ASENSİO, YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı.

Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

LİGDE 5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, ligde 5 maçın ardından kalesini gole kapattı.

Son olarak Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor'dan 2'şer, Galatasaray ve Başakşehir'den 1'er gol yemişti.

Fenerbahçe, Konyaspor'u da 4-0 ile geçerken 5 maç aranın ardından rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

KADIKÖY'DE SARAN SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin skoru 2-0'a getirmesinin ardından 33. dakikada tribünler "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" şeklinde başkanlarına destek verdi.