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Spor

Talisca: ''Bir gün mutlaka döneceğim''

Kariyerine Çin'in Ghuangzhou Evergrande takımında devam eden ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın, bir süredir ülkesi Brezilya'ya geri döneceği konuşuluyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 18:08 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 18:08
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Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek oyuncu için, daha erken ülkesine dönmesi dahilinde yeni adresinin Bahia olma ihtimali çok yüksek.

"DÖNERSEM ADRESİM BAHIA OLUR"

Brezilya'da bir TV programına katılarak açıklamalarda bulunan Talisca; "Brezilya'ya geri dönecek olursam, adresim Bahia olur. Bu kulüp beni ilk kez sahaya çıkaran kulüptü. Ben Bahia'da büyüdüm." dedi.

"O GÜN BUGÜN DEĞİL"

Bahia Başkanı Vitor Ferraz ise, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada; "Talisca çok uzaklarda ama her zaman bir o kadar da yakın. Kulüple harika bir sevgiye ve bağa sahip durumda. Bir gün mutlaka dönecek ama o gün bugün değil." dedi.

Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 55 Süper Lig maçına çıktı. 26 yaşındaki Brezilyalı bu maçlarda 27 gol ve 9 asist üretti.

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