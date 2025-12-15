İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Talisca: Çok gol atmamız lazım

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta iki gol atan Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

15 Aralık 2025 Pazartesi 22:24
Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyette iki gol kaydeden Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SON DÖNEMDE İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORUM"

"Artan performansı hakkında ne düşünüyor? sorusunu yanıtlayan Brezilyalı yıldız, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN YAPMALIYIZ"

Sarı-lacivertli takımın hücum anlayışını anlatan Talisca, "Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve şampiyonluk için savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde." şeklinde konuştu.

