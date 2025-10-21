Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için ayrılık iddiası gündeme geldi.

"MUTLU DEĞİL"

ESPN'de yer alan habere göre, Talisca, Türkiye'de mutlu değil ve Brezilya'ya dönmek istiyor. Talisca'nın, kendisini Fenerbahçe'ye transfer eden Jose Mourinho'nun ayrılığından da memnun olmadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Brezilyalı futbolcu, daha önce Corinthians'ta forma giymek istediğini dile getirmişti. ESPN'de yer alan haberde, Talisca için Brezilya'daki diğer takımların da kapılarının açık olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı geçen sezon devre arasında kadrosuna katmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında toplamda 36 maçta süre bulan Talisca, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.