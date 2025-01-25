Diego Carlos ve Skriniar'ı resmen renklerine bağlayan Fenerbahçe, üçüncü bombayı da Talisca ile patlattı. 2021'den beri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, dün sabah antrenmanına giderek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Duygusal bir ortamda geçekleşen veda töreninin ardından eşyalarını toplayan başarılı oyuncunun, F.Bahçe'yle sözleşme imzalamasının önünde sağlık kontrolü dışında bir engel kalmadı. Anderson Talisca İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzalayacak.

KALICI OLARAK FENERBAHÇE'DE

Al Nassr kulübünden ayrılmak için bütün alacaklarını talep eden Talisca'nın, tapusuyla F.Bahçe'ye geldiği öğrenildi. Brezilyalı yıldızın kaç yıllık mukavele imzalayacağı ve ne kadar sezonluk ücret alacağı ise henüz açıklanmadı. Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans gösterip, şampiyonluk yaşadı. Al Nassr'da ise 104 maçta 76 gol, 10 asistlik performans sergiledi.