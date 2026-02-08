Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı."

Anderson Talisca: Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim.