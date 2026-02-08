İSTANBUL 12°C / 8°C
  Talisca imzayı attı! Fenerbahçe resmen duyurdu
Spor

Talisca imzayı attı! Fenerbahçe resmen duyurdu

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme uzattığını resmen açıkladı. Brezilyalı yıldızın kontratı 2027-2028 sezonunun sonuna kadar devam edecek.

8 Şubat 2026 Pazar 17:58
Talisca imzayı attı! Fenerbahçe resmen duyurdu
ABONE OL

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı."

Anderson Talisca: Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim.

