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Spor

Talisca listede yer almadı! İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Portekiz'de gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İşte detaylar...

IHA14 Temmuz 2025 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Talisca listede yer almadı! İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
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Fenerbahçe'nin, Portekiz'de gerçekleştireceği yeni sezon hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de sürdürecek. Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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