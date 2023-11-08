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Spor

Talisca, Pro Ligi'ni alt üst etmeye devam ediyor

Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, performansıyla Suudi Arabistan Pro Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 19 maçta 22 gole direkt etki etmeyi başardı.

8 Kasım 2023 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
Talisca, Pro Ligi'ni alt üst etmeye devam ediyor
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Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.

19 MAÇTA 22 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Al Nassr'da 19 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 18 kez gol sevinci yaşadı. Anderson Talisca, 18 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi.

GENEL PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Al Nassr forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde toplamda ise 72 maça çıktı ve 60 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

Anderson Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

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