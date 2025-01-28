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Spor

Talisca resmen Fenerbahçe'de! 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, kendisini sarı lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 19:34 - Güncelleme:
Talisca resmen Fenerbahçe'de! 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı
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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Yeni evine hoş geldin Talisca

Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.

Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor;

Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.

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