Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Yeni evine hoş geldin Talisca

Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.

Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor;

Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.

Yeni evine hoş geldin Talisca ����



Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.



Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor;

Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz. pic.twitter.com/UOLdi53Cbx