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Spor

Talisca sonrası hamle! Al Nassr'ın hedefi Boniface

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Suudi ekibi Al-Nassr transfer için dümeni Almanya'a kırdı. Suudi ekibinin ekibi, Boniface için Bayer Leverkusen ile masaya oturdu.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Talisca sonrası hamle! Al Nassr'ın hedefi Boniface
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gönderilmesinden sonra rotayı Almanya'ya çevirdi.

Fabrizio Romano'ya göre, Suudi Arabistan kulübü, Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile masaya oturdu. Nijeryalı oyuncunun, kulüpten ayrılacak olan Anderson Talisca'nın yerini alması bekleniyor.

XABI ALONSO: "BÖYLE BİR DURUM VAR"

Romano'nun aktardığı bilgiye göre, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun da görüşmeleri doğruladığı ve "Böyle bir durum var ve bunu anlıyorum. Al Nassr ile görüşüyoruz. Beklemek zorundayız. Boni olmadan maça hazırlanıyoruz tabii ki..." dediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA BİTECEK

Victor Boniface'in Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

AL NASSR'IN BİR DİĞER ADAYI PREMIER LİG'DEN

Romano, Al-Nassr'ın transfer gündeminde bir diğer oyuncunun ise Kolombiyalı santrfor John Duran olduğunu belirtti. Ancak Aston Villa, Duran'ı kadrosunda tutmak için ısrarcı durumda.

John Duran, bu sezon Aston Villa ile çıktığı 29 maçta 12 gol kaydetti.

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