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Spor

Talisca sosyal medyadan paylaştı! ''İkinci evim daha büyük olacak''

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Anderson Talisca'dan gece yarısı bir paylaşım geldi. Brezilyalı yıldızın, 'İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak' paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 08:14 - Güncelleme:
Talisca sosyal medyadan paylaştı! ''İkinci evim daha büyük olacak''
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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir Al-Nassr ile anlaşması beklenen Talisca'da pürüz kalmadı.

Fenerbahçe kısa süre içinde İstanbul'a getireceği Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaştı ve "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak" notunu düştü.

Talisca'nın bu paylaşımı kısa süre içinde viral oldu.

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