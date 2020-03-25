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Spor

Beşiktaş'tan Talisca transferi için açıklama

Siyah-beyazlı yönetimin transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, son günlerde basında yer alan Anderson Talisca haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2020 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 09:15
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Virüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Torunoğulları şöyle konuştu;

"TALISCA İÇİN GİRİŞİM YOK"

"Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil"

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