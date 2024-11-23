Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Al Nassr ile uzun zamandır görüşen Sarı-Lacivertliler, yoğun uğraş sonucunda Suudi Arabistan ekibi ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kiralama üzerinden yapıldığı iddia ediliyor. Al Nassr'ı ikna eden Kanarya, daha önce Beşiktaş forması da giymiş olan Anderson Talisca'yı Türkiye'ye dönmesi için de ikna etmeyi başardı. Bu süreçte Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın önemli rol oynadığı bildirildi. Taraflar arasında son detaylar üzerine görüşmeler devam ediyor.

YILLIK 12 MİLYON € KAZANIYOR

Transfer söylentileriyle birlikte Anderson Talisca'nın dün oynanan Al-Qadsiah maçının kadrosundan çıkartılması da oyuncunun takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Suudi Arabistan basını ligde geçen hafta oynanan Al-Riyad maçı sonrası Anderson Talisca'nın uyluk kasında ağrılar hissettiğini yazdı. Haberde ağrıları artan Anderson Talisca'nın Al-Qadsiah maçının kadrosundan çıkarıldığı yazıldı. Öte yandan 30 yaşındaki hücum oyuncusunun Al Nassr'da kazandığı maaş da dikkat çekiyor. 2026 yılının haziran ayında kontratı bitecek olan Talisca, yıllık 12 milyon euro kazanıyor.

MAAŞIN BİR KISMI AL NASSR'DAN

Sarı-Lacivertliler, Talisca'nın maaş maliyetini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takım içerisindeki dengeleri de bozmak istemeye Fenerbahçe Yönetimi, hem Al Nassr ile hem de Anderson Talisca ile bu doğrultuda temaslarını sürdürecek. Kanarya, Brezilyalı oyuncunun maaşının bir kısmını Al-Nassr'a ödetmek için pazarlık aşamasında. Bu sezon 17 karşılaşmada bin 275 dakika sahada kalan Anderson, 8 golle katkı verdi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Bahia'da başlayan Sambacı, 2016- 17 sezonunu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmiş ve kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.