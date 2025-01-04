Uzun süredir konuşulan ve yapılan haberlerle bilmece haline gelen Anderson Talisca transferi, yarın netleşecek. Fenerbahçe, Al-Nassr'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Suudi Arabistan ekibinin bu öneriye sıcak baktığı hatta transferin resmiyet kazandığı iddia edildi. Fakat daha sonrasında Al-Nassr Yönetimi'nin henüz onay vermediği bildirildi. Suudi Arabistan basınından 'Mnastak' adlı haber sitesi, Anderson Talisca için son bir toplantının yapılacağını yazdı. Al-Nassr Yönetimi, Fenerbahçe'nin teklifini bu toplantıda değerlendirecek ve son kararını SarıLacivertliler'e iletecek.

EN ÖNEMLİ YILDIZLARDAN

Haberde özetle şu ifadeler kullanıldı: "Suudi Al-Nassr Kulübü Yönetimi, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın takımdaki geleceğini tartışmak amacıyla bir toplantı tarihi belirledi. Brezilyalı yıldız için sunulan tekliflerin hepsi 5 Ocak'ta (yarın) değerlendirilecek. Sonrasında ise oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağına karar verilecek. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Al-Nassr taraftarları da ligin en önemli yıldızlarından olan Talisca'nın geleceğini merak ediyor."