İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Talisca: Umarım Alex gibi olurum

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 22:30 - Güncelleme:
Talisca: Umarım Alex gibi olurum
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadelede 3 gol atan ve Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Talisca, "Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu deva kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

"BİRKAÇ MAÇTIR DENİYORDUM"

Attığı golü değerlendiren Talisca, "Aslında birkaç maçtır bu golü deniyordum çünkü tek vuruşta gol atma kalitemin olduğunu biliyordum. Bugün de güzel bir gol oldu. Aslında kariyerimde pekçok benzer güzel gol var ama bu da en iyilerinden birisi." ifadelerini kullandı.

"ALEX ÇOK BÜYÜK! BANA MESAJ ATTI"

Attığı golden sonra, Alex'in gol müziğinin çalmasıyla ilgili olarak Talisca, "Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım." cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.