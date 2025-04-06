Talisca: Umarım Alex gibi olurum

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadelede 3 gol atan ve Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Talisca, "Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu deva kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

"BİRKAÇ MAÇTIR DENİYORDUM"

Attığı golü değerlendiren Talisca, "Aslında birkaç maçtır bu golü deniyordum çünkü tek vuruşta gol atma kalitemin olduğunu biliyordum. Bugün de güzel bir gol oldu. Aslında kariyerimde pekçok benzer güzel gol var ama bu da en iyilerinden birisi." ifadelerini kullandı.

"ALEX ÇOK BÜYÜK! BANA MESAJ ATTI"

Attığı golden sonra, Alex'in gol müziğinin çalmasıyla ilgili olarak Talisca, "Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım." cevabını verdi.