Talisca yine boş geçmedi! Gollerine devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertlilerde son haftaların yıldızı Anderson Talisca, bu maçı da boş geçmedi.

Talica, İsmail Yüksek'in pası sonrası sağ çaprazdan sert bir vuruşla Onana'yı 15. dakikada mağlup etmeyi başardı.

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıkları sonrası Fenerbahçe'de forvet mevkisine geçen Talisca, bu pozisyonda oynadığı son 2 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

Anderson Talisca, 13'ü ligde olmak üzere bu sezon gol sayısını 35 maçta 21'e çıkarmayı başardı. Brezilyalı yıldız, ayrıca 4 de asist yaptı.