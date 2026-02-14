İSTANBUL 16°C / 11°C
  Talisca yine boş geçmedi! Gollerine devam ediyor
Spor

Talisca yine boş geçmedi! Gollerine devam ediyor

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Trabzonspor deplasmanında da ağları havalandırdı. Forvette görev aldığı son iki maçta iki gol atan Brezilyalı yıldız, bu sezon 35 karşılaşmada 21 gol ve 4 asiste ulaştı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 21:43
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertlilerde son haftaların yıldızı Anderson Talisca, bu maçı da boş geçmedi.

Talica, İsmail Yüksek'in pası sonrası sağ çaprazdan sert bir vuruşla Onana'yı 15. dakikada mağlup etmeyi başardı.

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıkları sonrası Fenerbahçe'de forvet mevkisine geçen Talisca, bu pozisyonda oynadığı son 2 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

Anderson Talisca, 13'ü ligde olmak üzere bu sezon gol sayısını 35 maçta 21'e çıkarmayı başardı. Brezilyalı yıldız, ayrıca 4 de asist yaptı.

