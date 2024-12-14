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Spor

Talisca'da mutlu son çok yakın! Yılın takası gerçekleşiyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona çok yakın olduğu iddia edildi. Talisca transferinin gerçekleşmesi için sürpriz bir takasın gündeme gelebileceği belirtildi.

14 Aralık 2024 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Talisca'da mutlu son çok yakın! Yılın takası gerçekleşiyor
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Fenerbahçe, Al Nassr'dan Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için yürüttüğü görüşmelerde sona geldi.

Todofichajes'te yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Al Nassr arasında Talisca transferi konusunda herhangi bir pürüz kalmadı. Brezilyalı yıldızın gelecek hafta Fenerbahçe için İstanbul'a gelebileceği belirtildi.

EN-NESYRI TAKASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan haberde Talisca transferi için sürpriz bir takasın gerçekleştirilebileceği de öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Talisca'ya karşılık Al Nassr'a Suudi Arabistan ekibinin takibinde olan Youssef En-Nesyri'yi verebileceği konuşuluyor.

Haberde Talisca'nın geçtiğimiz gün Fenerbahçe haberlerini yalanlamasıyla ilgili olarak ise "Zaman kazandı" vurgusu yapıldı. 30 yaşındaki futbolcunun Al Nassr taraftarlarını henüz karşısına almamak için Fenerbahçe iddialarını yalanladığı aktarıldı.

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