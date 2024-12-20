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Spor

Talisca'da sona doğru! Fenerbahçe'den Arabistan çıkarması

Fenerbahçe'de Becao ve Akaydin'in eksikliği sonrası savunmaya takviye öncelik kazandı. Stoper bölgesi için Merih Demiral, Laporte gibi isimlerle temaslar sürerken, Talisca transferinde de sona yaklaşıldı.

20 Aralık 2024 Cuma 08:27 - Güncelleme:
Talisca'da sona doğru! Fenerbahçe'den Arabistan çıkarması
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Sezonu kapatan Rodrigo Becao ve ıslıkların hedefi olan Samet Akaydin'i artık kullanamayacak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Djiku'dan başka stoper kalmadı. Bu problemlerden önce de savunmaya takviye düşünen Sarı-Lacivertliler, artık bu konuyu öncelik yaptı. On numara için uzun süredir Anderson Talisca ile görüşen Kanarya, Al-Nassr'la da anlaşma noktasına geldi. Golcü on numara problemini çözmek üzere olan Sarı-Lacivertliler; en az iki savunmacı, bir de forvet alacak.

MERİH VE FİRMİNO AHLİ'DEN

Milli stoper Merih Demiral, altyapısından çıktığı F.Bahçe'de oynamaya sıcak bakıyor ama yıllık kazancı 12 milyon euro seviyelerinde. Fener, Merih'in maaşının yarısını karşılayarak oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor. Al-Ahli bu öneriye sıcak baktı. Ancak bonservisiyle gelmesi zor. Firmino hakkında ise Suudi basını, "Ahli'den kesin olarak ayrılacak" dedi. Oyuncunun kazancı 22 milyon euro. 33 yaşındaki forvet ise ülkesi Brezilya'da futbol kariyerine veda etmek istiyor.

JOSE'NİN İSTEĞİ LAPORTE

Firmino son olarak, "Odak noktam şu andaki kulübüm ama Brezilya'ya dönme isteği kalbimde büyüyor. Allah'a geleceğimi bıraktım. Her şeyi o belirler" dedi. Kanarya'nın 'büyük yıldız' hedefi ise Al-Nassr'dan Aymeric Laporte. Geçen yıl 27.5 milyon euroya M.City'den Arabistan'a giden Fransız stoper bu ligden pek memnun değil. Mourinho'nun çok istediği oyun kurucu rolünü karşılayan Laporte, yaklaşık 15 milyon euro kazanıyor. Yönetim, Laporte konusunda fedakarlığa hazır.

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