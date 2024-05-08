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Spor

Talisca'dan Beşiktaş açıklaması: Kariyerimin en güzel günleri

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraftarın büyük sevgisini kazanan Anderson Talisca, siyah beyazlılardaki dönemine dair konuştu. Brezilyalı yıldız, 'Bence kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım ancak Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım.' sözlerini sarf etti.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Talisca'dan Beşiktaş açıklaması: Kariyerimin en güzel günleri
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Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'taki dönemine dair konuştu.

BEŞİKTAŞ İÇİN AÇIKLAMA

Brezilya basınından Globo'ya konuşan Talisca, "Bence kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım ancak Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım. Ben oraya gittiğimde sadece altı yabancı vardı. Uzun vadede büyüme olacağını biliyorduk ama bu kadar hızlı değildi. Ronaldo'nun gelişiyle her şey değişti. Bugün, dünya liglerine bakarsanız Arap Ligi'nin ilk on arasında olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek" ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS'U BENİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Benfica'daki döneminde kendisine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Talisca, "Bahia'dayken biraz daha geride oynuyordum, Jesus benim ne kadar iyi bir bitirici olduğumu gördüğünde Benfica'da beni daha önde oynatmaya başladı. Tüm bunlar kariyerimde büyük bir fark yarattı. Aslında gelişimim için bir dönüm noktası oldu." dedi.

"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM"

Bir gün Bahia'ya geri dönmek istediğini söyleyen Talisca, "Şu anda Brezilya'ya dönmek hedefim değil, özellikle de kariyerim çok düzenli ve iyi yapılandırılmış olduğu için, on yıldır Brezilya dışındayım. Çok sağlam bir kariyer, çok yüksek bir performans standardını korudum. Ama Bahia'da bitirmek zaten planlanmış bir şey. Her zaman kalbimde olan bir şey, bana kapıları açan Bahia'ydı. Bu sevgiye sahibim. Ama hesap kitap yapmıyorum, dayandığım, dayandığım, iyi oynadığım sürece. Kalitesiz bir şekilde bitirmek istemiyorum." sözlerini sarf etti.

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