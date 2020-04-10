Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım

10 Nisan 2020 Cuma 16:31 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:31

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı ekipte önemli izler bırakan Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

"GELİYOR GÖNLÜMÜN EFENDİSİ"



Son günlerde hesabında sık sık Beşiktaş temalı paylaşımlarda bulunan Talisca, bir taraftarın 'Geliyor gönlümün efendisi' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Anderson Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından kısa sürede ilgi gördü.