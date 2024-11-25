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Spor

Talisca'dan dikkat çeken hareket! Sosyal medyadan takibe aldı

Ocak ayı ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Anderson Talisca'dan çarpıcı bir hareket geldi. Brezilyalı yıldız, sarı lacivertli takımda forma giyen vatandaşları Fred ve Rodrigo Becao'yu sosyal medya hesabından takibe aldı.

25 Kasım 2024 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Talisca'dan dikkat çeken hareket! Sosyal medyadan takibe aldı
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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için gün sayıyor. Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'YE İKNA OLDU

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında büyük aşama kaydettiği Anderson Talisca, sarı-lacivertli ekibe transfer olmaya ikna olmuştu.

Yıldız oyuncu bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 17 maçta 8 gol attı.

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