Uzun süredir Al-Nassr ve Anderson Talisca ile görüşen Fenerbahçe, bu transferde başarı sağlamıştı. Sarı-Lacivertliler'in, Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığı, maaşını da Suudi ekibi ile yarı yarıya ödeyeceği öğrenilmişti. Son çıkan haberlerde ise transferin tıkandığı iddia edildi. Suudi basınından Al-Youm Gazetesi'nin haberine göre; 31 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile AlNassr Yönetimi, anlaşmazlık içerisinde kaldı.

Transferin yüzde 99 ihtimalle tamamlanacağı bildirilse de imzanın bir süre daha gecikebileceği belirtildi. Haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Al-Nassr, Fenerbahçe ile anlaştı ve oyuncusunun 6 aylık maaşının yarısını ödemeyi kabul etti. Talisca'nın Fenerbahçe'ye gitmesi beklenirken son anda bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeri ile Al-Nassr Yönetimi arasındaki sorunlar çözülmezse anlaşma imzalanmayacak. Türk Kulübü, bu süreci dikkatli bir şekilde yakından takip ediyor. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gitme ihtimali yüzde 99 olarak gözükse de göz ardı edilmemesi gereken negatif ha gecikebileceği belirtildi. Ha- bir ihtimal de var."