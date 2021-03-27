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Spor

Talisca'dan Galatasaray açıklaması! ''Beşiktaş...''

Transferde adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca kariyeri ve transferi hakkında açıklamada bulundu. Sarı kırmızlı kulüp ile ilgili çıkan haberleri yalanlayan Brezilyalı, 'Türkiye'de ben bir kartalım.' dedi.

27 Mart 2021 Cumartesi 18:56 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:57
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Transferde Galatasaray ile adı anılan Anderson Talisca'dan açıklama geldi. Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de Beşiktaş ile özdeşleştiğini ve sadece Beşiktaş'ta oynayabileceğini belirtti.

Galatasaray ile anlaşmadığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok! Türkiye'de ben bir kartalım" dedi.

Çin'de Guangzhou ile 2022 yazına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu, Çin Ligi'nde 47 maçta 30 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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