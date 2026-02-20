İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

Talisca'dan mağlubiyet sonrası birlik mesajı: Odaklanmaya devam ediyoruz

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest yenilgisi sonrası Anderson Talisca, taraftara birlik çağrısı yaptı. Brezilyalı golcü, yaşananların unutulup yeni maça odaklanılması gerektiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Talisca'dan mağlubiyet sonrası birlik mesajı: Odaklanmaya devam ediyoruz
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off mücadelesinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de tur şansını süprize bıraktı.

Konuyla ilgili golcü futbolcu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"UNUTULMASI GEREKEN BİR KARŞILAŞMA"

Taraftarın ve takımın tekrar birlik olması gerektiğini belirten Sambacı, şu ifadelere yer verdi;

"Dünkü maç, hem takım hem de bireysel olarak ortaya koyduğumuz sezon performansı düşünüldüğünde unutulması gereken bir karşılaşma. Her zaman galibiyetler, harika goller ve mutluluk anları olmuyor. Dün olduğu gibi zor anlar da var ve bu hem hayatın hem de futbolun bir parçası. Odaklanmaya devam ediyoruz çünkü pazartesi yeniden gülümsemek için bir fırsatımız daha olacak. Haydi Fenerbahçe. Hep birlikte."

