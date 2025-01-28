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Spor

Talisca'nın Fenerbahçe'deki ilk sözleri

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, kulüp televizyonuna konuştu. Sarı lacivertli takımda ilk kez açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, 'Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim' dedi.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 21:18 - Güncelleme:
Talisca'nın Fenerbahçe'deki ilk sözleri
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, kulüp televizyonuna konuştu. Brezilyalı yıldız, "Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim" dedi.

İşte Anderson Talisca'nın açıklamaları;

"Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak."

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