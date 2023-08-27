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Spor

Talisca'nın geleceği netleşiyor

Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca için Al Nassr teknik direktörü takımdaki geleceği hhakında kararını kısa sürede verecek.

27 Ağustos 2023 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Talisca'nın geleceği netleşiyor
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın geleceği belli oluyor.

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağına dair kararını 24 saat içinde kulüp yönetimine bildirecek.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ANILIYOR

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın ismi, eski kulübü Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 2 lig maçına çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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