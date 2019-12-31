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Spor

Talisca'nın menajeri Ahmet Bulut'tan Galatasaray açıklaması

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray'la anılan Anderson Talisca'nın menajeri Ahmet Bulut, Brezilyalı futbolcunun sarı kırmızılılara gelip gelmeyeceği yönünde bir açıklama yaptı.

Akşam31.12.2019  10:03 - Güncelleme: 31.12.2019  10:03
Beşiktaş’ta oynadığı futbolla sadece siyah beyazlı camianın değil tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Anderson Talisca’nın Çin’de de kaldığı yerden devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Fabio Carnnavaro liderliğinde ligde yine şampiyon olan GZ Evergrande’de 27 maçta 15 gol 2 asist yapan Talisca için Galatasaray iddiaları ortaya atılırken, sarı kırmızılı kulübün Brezilyalı yıldız için yıllık 6 milyon Euro teklif ettiği yazılıp çizildi.

"Guangzhou Talisca'yı bırakmaz"


2018’de Talisca’nın GZ Evergrande’ye imza atmasında önemli bir rol üstlenen Ahmet Bulut 25 yaşındaki 10’ numara hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun Türkiye’ye gelmeyeceğini söyleyen Bulut, GZ Evergrand’ın Talisca’yı bırakmayacağını belirtirken Carnnavaro’nun Şubat’ın ortasında başlayacak olan Asya Şampiyonlar Ligi organizasyonuna hazırlandığına dikkat çekti.


İşte Ahmet Bulut’tan Talisca açıklaması


Talisca Çin’de çok iyi işler yaptı, 45 maçta 31 gol attı oranın da yıldızı. Yıllık 10 milyon euro’nun üzerinde bir para kazanıyor nasıl Galatasaray’a gelecek. Çin Ligi kapandı diye ortaya bazı iddialar atılıyor ama orada maçlar devam edecek, Şubat’ta Asya Şampiyonlar Ligi turnuvası başlayacak GZ Evergrande orada mücadele edecek ve Talisca Cannavaro’nun en çok güvendiği adamlardan biri. Yöneticiler ondan çok memnun bırakacaklarını düşünmüyorum.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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