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Talisca'nın paylaşımları Beşiktaş'ta heyecan yarattı

Beşiktaş’ta devre arası için gündeme gelen Anderson Talisca, Kartal’ı unutamıyor. Beşiktaşlı eski futbolcu, Instagram’dan canlı yayın yaptığı sırada kendisine çağrıda bulunan diğer takım taraftarlarına, 'Siyah-Beyaz En Büyük Beşiktaş' diyerek mesaj verdi.

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GÜNEŞ
 
BAŞKAN ÇEBİ UMUT VERMİŞTİ
 
BEŞİKTAŞ’tan ayrıldıktan sonra Çin Süper Ligi takımlarından Guanzghou Evergrande’ye transfer olan Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı takımı unutamadı. Çin ekibinde son haftalarda teknik heyetle anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle sıkıntıya düşen ve yabancı sınırı nedeniyle sorun yaşamaya başlayan Brezilyalı yıldız için, ‘Beşiktaş’a gelecek’ söylentileri tavan yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, “Ekonomik durumumuz elverirse Talisca’yı alırız” sözleri de taraftarların umutlanmasına neden oldu.
 
BEŞİKTAŞ’I TAKİP EDİYOR
 
TALİSCA ise Beşiktaş’ı çok yakından takip etmeye devam ediyor. Çin ile Türkiye arasında saat farkı olmasına rağmen maçları canlı olarak izleyen Talisca, sosyal medyadan eski takımını desteklemekten geri almıyor. Önceki gün Instagram’dan canlı yayın yapan Brezilyalı kanat oyuncusu, diğer takım taraftarlarının ‘Bize gel’ mesajlarına Türkçe olarak, “Siyah-Beyaz En Büyük Beşiktaş” diyerek, Türkiye’de başka bir takımda oynamayacağının mesajını net olarak vermekten geri kalmadı. 

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