Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, 2024-2025 sezonunda yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun bir tedavi sürecine girmişti. Ocak ayının ilk günlerinden bu yana formasına hasret olan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 Ekim'de oynanan Nottingham Forest maçında yalnızca 1 dakika süre almıştı.

Yaşadığı ağır sakatlığı tamamen atlatan Enes Ünal takımı Bournemouth'un Premier Lig'de oynadığı West Ham United maçının 80. dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu sahaya adım attıktan saniyeler sonra takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Enes Ünal yaklaşık 11 ay sonra gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki santrfor son golünü 16 Aralık 2024'te yine West Ham United ağlarına göndermişti.