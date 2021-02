15 Şubat 2021 Pazartesi 19:28 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 19:33

Şampiyonluk için geri döndüğünü kaydeden Cenk, "Asla veda etmedim, Instagram'da da yazmıştım. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı. İyi oynadık, takım arkadaşlarımı da kutluyorum." dedi.

ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM



Her şeyini vereceğine söz veren golcü oyuncu, "Şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya geldim. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Golleri çocuklarıma ve aileme armağan ediyorum. Maçı izlemişler, çok mutlu olmuşlar. Ben her zaman armayı öperdim, taraftarlarla sevincimi böyle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"ATİBA'YA İNANILMAZ SAYGI DUYUYORUM"



Atiba Hutchinson için de konuşan milli yıldız, "Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin." diye konuştu.

EN SON 23 ARALIK 2017'DE SAHAYA ÇIKMIŞTI

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk lig maçına Gençlerbirliği karşısında çıkan Cenk Tosun, iki kez ağları havalandırarak tam 1145 gün sonra siyah beyazlı formayla gol sevinci yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Cenk, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 23 Aralık 2017'de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı.