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Spor

Tam 12 yıl sonra yeniden! Aykut Kocaman'dan bu yana bir ilk

Fenerbahçe dün akşam geriden gelerek Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla sarı lacivertli ekip maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Bununla birlikte Fenerbahçe, ilk kez 2011'den sonra benzer seriyi yaşadı. İşte detaylar...

Fanatik18 Şubat 2024 Pazar 09:58 - Güncelleme:
Tam 12 yıl sonra yeniden! Aykut Kocaman'dan bu yana bir ilk
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, dün akşam Karadeniz'de geriden gelip kazandı. Rize karşısında alınan galibiyetle bu sezon dış sahada çıkılan 13 maçta Kanarya, 12. zaferini elde etti. Ligdeki toplam 11 puanlık kaybın 9'unu Kadıköy'de yaşayan sarı lacivertliler, dış sahadaki serisini sürdürmeyi başardı.

ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Deplasmanda üst üste 7. kez 3 puana uzanan teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, en son Aykut Kocaman'la 2011'de 12 maçlık serisinden sonra en iyi performansı sergiledi. Geriden gelerek müthiş bir galibiyet elde eden Fenerbahçe, puanını 67'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray'ın önünde liderliği tekrar geri kazandı. Bu akşam sarı kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Eğer Aslan kazanırsa liderliği geri alacak. Ancak Cim Bom, Başkent ekibi karşısında mağlubiyet yaşarsa ikinciliğe düşecek. Aynı zamanda Galatasaray berabere kalırsa da Kanarya, averajla zirvede kalmaya devam edecek.

İRFAN CAN ŞOV YAPTI

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında sahaya giren İrfan Can Kahveci, Rize karşısında alınan galibiyette başrolü oynayan isimler arasındaydı. Serdar Dursun'un beraberliği getiren golünde pası veren İrfan Can, uzatma anlarında da maça noktayı koyan golü atmayı başardı. Çok iyi bir mücadele ortaya koyan Milli futbolcu, 4 maç sonra takımına skor katkısı vermeyi başardı.

13 GOL, 10 ASİST...

En son Samsunspor maçında ağları havalandıran yıldız oyuncu, ardından Başakşehir, Antalya, Gaziantep FK (Kupa) ve Alanya'nın ardından ilk kez skora katkı verdi. Ligde 25. sınavında asist sayısını 7'ye, gol sayısını 9'a çıkaran İrfan Can'ın toplamda 36 karşılaşmada bu sezon 13 golü ve 10 asisti bulunuyor.

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