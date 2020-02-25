Tam 15 dakika futbolcularla görüştü! 'Sizden çaba göremiyorum'

25 Şubat 2020 Salı11:53 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:53

Başkan Ali Koç, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından hemen takımının soyunma odasına indi. Başkan Koç, 15 dakika boyunca futbolcularla konuştu.

Bu konuşmada teknik heyetten kimse yer almadı. Ali Koç ve futbolcuların bulunduğu soyunma odasında gergin anların yaşandığı ifade edildi ve "Bu oyun size yakışmıyor, Fenerbahçe formasını giymek bu değil, Fenerbahçe formasını giymenin ağırlığını kaldıramadığınızı görüyorum, bu beni çok üzüyor. Biz, her şeye rağmen, içimizde bulunduğumuz şartlara rağmen mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ancak aynı çabayı sizden göremiyorum" dedi.

4 HAFTADA ÇÖKTÜ



Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

Son olarak Kadıköy'de 21 yıllık seriyi bitirip Galatasaray'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 4 haftada büyük bir çöküş yaşadı.

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayan, önce deplasmanda Gaziantep'i sonra da sahasında şampiyonluk yarışındaki rakibi Başakşehir'i yenen sarı-lacivertliler, 19. hafta sonunda 37 puanla 2. sırada yer alıyordu.

Sarı-lacivertliler için düşüş 20. haftada Trabzonspor maçıyla başladı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe, bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligin 22. haftasında başkentte Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertlilerde derbide Galatasaray yenilgisi düşüş halkasının son zinciri oldu.

Son 4 haftadaki 12 puandan sadece 1'ini alabilen Fenerbahçe, bir maçı eksik Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. 19. haftada 4 puan önünde olduğu Galatasaray'ın da 7 puan arkasına düşen sarı-lacivertliler, 6. sıraya kadar geriledi.

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 6 haftasında sadece 7 puan alarak son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı.