İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1465
  • EURO
    6,6622
  • ALTIN
    326.148
  • BIST100
    115272
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jailson tek başına tam 21 puan kaybettirdi!
Spor

Jailson tek başına tam 21 puan kaybettirdi!

Fenerbahçe'de stoper olarak görev yapan Jailson, yaptığı hatalarla takıma 21 puan kaybettirdi! Yanal'ın savunmadaki prensi, Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltı düdüğünün 3'üne sebebiyet veren isim oldu.

25 Şubat 2020 Salı15:31 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:31

Reyes, Serdar, Sadık, Zanka, Rami, Falette... Ali Koç Yönetimi, göreve geldiğinden beri stopere tam 6 transfer yaptı.

Ancak kim gelirse gelsin, Ersun Yanal savunmada Jailson'dan bir türlü vazgeçemedi. Adeta saatli bomba olan Sambacı, yaptığı hatalarla takımını resmen doğradı. 25 yaşındaki oyuncu son olarak Ankaragücü karşısında tel tel dökülüp, sadece kendisinin yaptığı hatalarla bu sezonki 18. puan kaybını yaşattı. Ancak Yanal, yönetimin büyük umutlarla aldığı Falette'i yine yedek oturtarak, savunmadaki prensi Jailson'dan derbide de vazgeçmedi.

Brezilyalı performansıyla yine şaşırtmadı. Hemen her pozisyonda Onyekuru'yu arkadan izleyen Jailson, sadece bir kez yıldız futbolcuya yetişti ve onda da penaltı yaptırdı! Gerçek bölgesi orta saha olan 25 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon takımı aleyhine 4 kez çalınan penaltı düdüklerinin 3'ünden tek başına sorumlu oldu.

(Aksam)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak
THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.