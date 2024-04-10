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Spor

Tam 3 eksik var! Fenerbahçe'nin Olympiakos kadrosu açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nin çeyrek final aşamasında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin bu maç için kamp kadrosu belli açıklandı. Temsilcilimizde 3 eksik bulunuyor. İşte detaylar...

10 Nisan 2024 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Tam 3 eksik var! Fenerbahçe'nin Olympiakos kadrosu açıklandı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Olympiakos kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Fred, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek ise kafilede yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

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