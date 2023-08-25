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Spor

Tam 35 milyon euro... Napoli, Eljif Elmas'ı bırakmıyor

İtalya Seria A'da Napoli forması giyen Eljif Elmas için Leipzig'den 35 milyon euro değerinde transfer teklifi geldi. Napoli başkanı bu teklifi reddetti.

25 Ağustos 2023 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Tam 35 milyon euro... Napoli, Eljif Elmas'ı bırakmıyor
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Transfer döneminde adı sık sık birçok kulüple anılan Elif Elmas transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Bundesliga ekibi Leipzig'in Elif Elmas için 30 milyon euro, +5 milyon euro bonus teklifini reddetti.

Rudi Garcia'nın kadrosunda Elif Elmas'ı düşündüğü ve sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan oyuncunun satılmasına yönetim tarafından da onay verilmediği belirtildi.

FENERBAHÇE BONUS KAZANACAK

Elif'in ileride transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe'nin azami 1.5 milyon euro bonus elde etme imkanı bulunuyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geride bıraktığımız sezon Napoli formasıyla 47 karşılaşmaya çıkan Elif Elmas 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Oyuncunun piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösteriliyor

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