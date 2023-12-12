Uzun yıllar Galatasaray formasıyla başarıdan başarıya koşan Okan Buruk, bu tez teknik direktörlük koltuğunda Sarı-Kırmızılı takıma büyük başarılar yaşatıyor.

Bunların arasında en özeli ise bu gece yaşanacak gibi görünüyor. 17 Mayıs 2000'de Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Arsenal ile oynanan UEFA Kupası Finali'nde sakatlığına rağmen ilk 11'de forma giyen Okan Buruk, penaltılarla gelen tarihi zaferdeki başrol oyuncularından biriydi.

PARKEN'İN ANLAMI BÜYÜK

Buruk, 23 yıl sonra aynı yerde bu kez Galatasaray'ın hocası olarak Kopenhag'ı devirip, takımını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna taşımayı hedefliyor. Parken Stadı'nın hem kendisi hem de Galatasaray açısından anlamının büyük olduğunu hatırlatan Buruk, şunları dile getirdi:

'ÇOK ÖNEMLİ BİR GECE'

"Maddi manevi çok değerli bir maç. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. İyi oyunculara sahip bir takımız. Grup maçlarında çok iyi oynadık. Bayern Münih ve Manchester United'a karşı oynadığımız futbol, ileriye dönük olarak bize umut veriyor. Bu oyunu, son 16'ya kalırsak da ortaya koyabileceğimizi düşünüyoruz. Takımıma inancım çok yüksek. Bu heyecanı yaşıyoruz. Avrupa'dan birçok vatandaşımız stada gelerek yanımızda olacak. Ekran başında da birçok insan bizi destekleyecek. İnşallah Türk futbolu için önemli bir gece olur. Asıl hedefimiz son 16'ya kalmak. Avrupa Ligi şu anda aklımızda olan bir şey değil."

390 MİLYON TL'LİK MAÇ

Galatasaray karşı Cim Bom'un işi kolay olmayacak bugün Kopenhag'ı yenerse, galibiyet primi olarak 2.8 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Ayrıca son 16 turu vizesi alacağı için 9.6 milyon Euro daha almaya hak kazanacak. Böylece tek bir galibiyet Cim Bom'a 12.4 milyon Euro (yaklaşık 390 milyon TL) getirecek. Ayrıca Galatasaray'ın bu sezonki toplam UEFA geliri de 43.6 milyon Euro'ya (1 milyar 360 milyon TL) yükselmiş olacak.