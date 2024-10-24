Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Ligde lider Galatasaray'ın maç ekisiği ile 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bazı isimler hayal kırıklığı oldu. Bu isimlerden birisi de Oğuz Aydın. Yaz döneminde Galatasaray'ın da istediği milli futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.

OĞUZ AYDIN DEPREMİ1

Geçen sezon lige damga vuran bir performas sergileyen kanat oyuncusu büyük takımların da dikkatini çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mourinho'nun da izleyeip çok beğendiği söylenen oyuncu bekleneni veremedi.

FORMAYI UNUTTU

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda pek düşünmediği Oğuz Aydın ligde sadece Adana Demirspor maçında 1 dakika süre aldı. Onun dışında Portekizli hoca genç oyuncuya hiç süre vermedi.

Oğuz geçen sezon Alanyaspor forması ile 38 maça çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 13 gol 8 asist ile oynadı.