İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2375
  • EURO
    37,1544
  • ALTIN
    3010.57
  • BIST100
    8872.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tam bir deprem! Oğuz Aydın'ın dünyası başına yıkıldı
Spor

Tam bir deprem! Oğuz Aydın'ın dünyası başına yıkıldı

Oğuz Aydın sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekipte Mourinho'nun hiç düşünmediği genç oyuncu bin pişman oldu. İşte Oğuz Aydın cephesinde yaşananlar...

24 Ekim 2024 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
Tam bir deprem! Oğuz Aydın'ın dünyası başına yıkıldı
ABONE OL

Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Ligde lider Galatasaray'ın maç ekisiği ile 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bazı isimler hayal kırıklığı oldu. Bu isimlerden birisi de Oğuz Aydın. Yaz döneminde Galatasaray'ın da istediği milli futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.

OĞUZ AYDIN DEPREMİ1

Geçen sezon lige damga vuran bir performas sergileyen kanat oyuncusu büyük takımların da dikkatini çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mourinho'nun da izleyeip çok beğendiği söylenen oyuncu bekleneni veremedi.

FORMAYI UNUTTU

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda pek düşünmediği Oğuz Aydın ligde sadece Adana Demirspor maçında 1 dakika süre aldı. Onun dışında Portekizli hoca genç oyuncuya hiç süre vermedi.

Oğuz geçen sezon Alanyaspor forması ile 38 maça çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 13 gol 8 asist ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.