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Spor

Tam bir hayal kırıklığı! Beşiktaş'ta 6 gol için 242 milyon TL

Bu sezon şampiyonluğa erken havlu atan Beşiktaş'ta hücum yollarındaki yetersiz performans büyük oranda etki etti. Siyah beyazlılarda forvet rotasyonunun fiyat-performansı çok düşük kaldı. İşte detaylar...

Sabah24 Mart 2024 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Tam bir hayal kırıklığı! Beşiktaş'ta 6 gol için 242 milyon TL
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos döneminin en büyük eleştirisi hücum performansı. İleri uçta etkisiz kalan siyah-beyazlılar, son haftalarda oldukça zorluk yaşıyor.

11 MAÇTA 10 GOL

Santos yönetiminde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 kez rakip ağları sarsarken 10 da gol yedi. Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy dışında takıma olumlu katkısı olan bir forvet bulunmuyor.

Yeni sözleşme ile maaşı 12 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu, Süper Lig'de 9 gol ve üç asistle oynarken Vincent Aboubakar, Ante Rebic ve Jackson Muleka, toplamda 6 golde kaldı.

6 GOL 242 MİLYON TL

Süper Lig'de 17 maça çıkan Aboubakar, 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı Siyah-beyazlıların sorunlu yıldızı Rebic ise 15 lig maçında skor üretemedi, sadece 3 gol pası verdi. Muleka da 24 lig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

Bu üç ismin Beşiktaş'a yıllık maliyeti ise 7 milyon euro (Rebic 2.5, Aboubakar 3.5, Muleka 1 milyon euro). Özellikle Rebic ve Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, Muleka'yı da kiralık ya da bonservisle göndermeyi planlıyor.

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