Tam bir kabus! Göztepe'de Ali Akman depremi

Avrupa macerasına erken başlayarak dikkatleri üzerine çeken Ali Akman gittiği takımlarda forma bulmakta zorlanıyor. Son olarak 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralanan Ali Akman alt ligde de performans vermekte güçlük çekiyor.
Ali Akman, 2021 yılında Eintracht Frankfurt takımıyla 5,5 yıllık sözleşme imzalayarak 18 yaşında Avrupa'nın yolunu tuttu. Alman ekibinde resmi maça çıkmadan Hollanda takımlarından NEC Nijmegen kulübüne kiraladı. Ali Akman'ın oradan sonraki durağı da Göztepe oldu. Frankfurt'la 2 yıllık sözleşmesi kalan futbolcu sezon sonu kulübüne dönecek.
Bu sezon 1. Lig'de çıktığı 15 resmi müsabakada toplam 552 dakika süre alan Ali Akman, golle henüz tanışamadı. Göztepe'nin son 6 maçında sahaya çıkamayan hücum oyuncusu formayı unuttu.
Sezon başı yaz transfer döneminde Galatasaray'a sıkça yazılan Ali Akman, Sarı-kırmızılı kulübün yıldız isimlere yönelmesiyle transferini gerçekleştiremedi.