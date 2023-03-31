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Spor

Tam bir kabus! Göztepe'de Ali Akman depremi

18 yaşında Avrupa'nın yolunu tutarak büyük beklentilerin odağı olan Ali Akman'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Bonservisini elinde tuttuğu Alman ekibi Eintracht Frankfurt takımı Ali Akman'ı bu sezon başı 1. Lig ekibi Göztepe'ye kiraladı ancak genç yıldız adayı ne gol ne de asist yapabildi. İşte detaylar..

Star Gazetesi31 Mart 2023 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Tam bir kabus! Göztepe'de Ali Akman depremi
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Avrupa macerasına erken başlayarak dikkatleri üzerine çeken Ali Akman gittiği takımlarda forma bulmakta zorlanıyor. Son olarak 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralanan Ali Akman alt ligde de performans vermekte güçlük çekiyor.

ALİ AKMAN'IN AVRUPA MACERASI

Ali Akman, 2021 yılında Eintracht Frankfurt takımıyla 5,5 yıllık sözleşme imzalayarak 18 yaşında Avrupa'nın yolunu tuttu. Alman ekibinde resmi maça çıkmadan Hollanda takımlarından NEC Nijmegen kulübüne kiraladı. Ali Akman'ın oradan sonraki durağı da Göztepe oldu. Frankfurt'la 2 yıllık sözleşmesi kalan futbolcu sezon sonu kulübüne dönecek.

ALİ AKMAN GOL ATMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Bu sezon 1. Lig'de çıktığı 15 resmi müsabakada toplam 552 dakika süre alan Ali Akman, golle henüz tanışamadı. Göztepe'nin son 6 maçında sahaya çıkamayan hücum oyuncusu formayı unuttu.

GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Sezon başı yaz transfer döneminde Galatasaray'a sıkça yazılan Ali Akman, Sarı-kırmızılı kulübün yıldız isimlere yönelmesiyle transferini gerçekleştiremedi.

Star Gazetesi

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