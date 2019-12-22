Tamamı yerli altı yedek

Star Spor 22.12.2019 01:11 - Güncelleme: 22.12.2019 01:11

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşısında bir önceki Ankaragücü maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Terim, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Lemina’nın yerine Selçuk İnan’ı ilk 11’de sahaya sürdü. Bu sezon ligde 5. kez forma giyen Selçuk İnan ligdeki Yukatel Denizlispor ve Gençlerbirliği müsabakalarının ardından 3. kez ilk 11’de şans buldu. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle 10 yerine 6 oyuncu yer alırken tamamı Türk futbolculardan oluştu. Kaleci Muslera Sarı-Kırmızılı forma altında 350 maçına çıktı.