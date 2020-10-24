Tamer Tuna: Aynaya bakmamız gerek

IHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:49 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:51

Antalyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, “İlk yarı 20 dakikada 2 penaltı, 1 korner pozisyonunda 3-1 geriye düşmek, oyunun başında toparladığımız 1-1’den sonra ikinci penaltıyı vermek, oyun planlarını etkiliyor.

Oyun planında kenarda çok fazla seçeneğim yoktu. Oyunu kazanabilmek için geriye düşmememiz lazımdı. İlk yarı 4-1 geriye düşüp 10 kişi kalmamız olumsuz etkiledi. Ondan sonra mücadelemizi devam ettirdiğimizi, ayakta kaldığımızı söyleyebilirim. 3 tane 20’li yaşlı futbolcuyu dahil ettik.

Maalesef bu oyuncuları da böyle kötü skorların içine atıyoruz. Oyuncuların hedefinden almayarak ilerlemek istiyoruz ama onların da bugünkü maçtan önemli dersler aldığını düşünüyorum. Kolay hedef koymak o kadar önemli ki ama zor hedefler mesela Avrupa, takım olarak neler yapabileceğiniz konularında düşünmemizi sağlıyor. Bugün öyle bir gün yaşadık. Hem kendi adıma hem de Antalyaspor adına aynaya bakmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.