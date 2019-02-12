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Tamer Tuna Beşiktaş'tan haber bekliyor

Şenol Güneş'in yerine anlaşılan Tamer Tuna'nın, kendisine gelen teklifleri Beşiktaş için geri çevirdiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile Milli Takım flörtü devam ederken, siyah-beyazlıların tecrübeli hocanın yerine prensipte anlaştığı Tamer Tuna ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş'ta daha önce Güneş'in yardımcılığını yapan Tuna, daha sonra Göztepe'nin başına geçmiş, bu sezona ise Sivasspor'da başlamıştı. Ancak 11. haftada Yiğido ile yollarını ayıran Tamer Tuna'nın daha sonraki süreçte Süper Lig'den iki kulübü "Beşiktaş'tan teklif gelebilir" diye reddettiği belirtildi.
 
BODRUM'DA GÖRÜŞME!
 
Ligin 13. haftasında Beşiktaş'ın, Ankaragücü ile karşılaştığı gece başkan Fikret Orman ve teknik direktör Tamer Tuna, Bodrum'da bir eğlence mekanında görüntülenmiş ve bu fotoğraf sosyal medyada çok konuşulmuştu.
 
LOCADAN YAKIN TAKİP
 
Beşiktaş yönetimi ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşma sağlayan 42 yaşındaki Tamer Tuna, yöneticilerin misafiri olarak Vodafone Park'ta özel locadaBeşiktaş'ın maçlarını takip etmişti.
 
(Sabah)
 

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