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Spor

Tamer Tuna: ''Bizim için kırılma maçıydı''

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Çaykur Rizespor karşılaşmasını, son 10 müsabakada 6. galibiyete ulaştıkları ve ligde kalma hedefleri için 'kırılma maçı' olarak nitelendirdi.

23 Haziran 2020 Salı 00:52 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 00:52
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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Akıllı oyunlarından dolayı futbolcularını kutlayan Tuna, şöyle konuştu:

"Ligin durumu ortada. Alt sıradaki takımlar arasındaki az puan farkı ve küme düşme hattında zorlu mücadele var. Düşme hattıyla puan farkını 9'a çıkardık. Çaykur Rizespor maçı, Antalyaspor'un ligde kalma hedefi için 'kırılma maçıydı' diyebilirim. Sezonun tamamlanmasına 6 hafta kaldı. ,

Kupa maçında yaşadığımız olay ve bu şekle dönüşümüz, oyuncularımızın karakterini ortaya koyuyor. 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik. Ligin ikinci yarısındaki bu değişimden sonra bu sezonu da böyle bitirmek istiyoruz. Bu maçta alınan sonuç ve oyun, gelecekle ilgili planlamamız açısından önemliydi."

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