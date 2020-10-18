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Spor

Tamer Tuna: Bu tarz davranışlara büyük ceza verilmeli!

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2020 Pazar 19:53 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 19:53
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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ettikleri maçta bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep FK mücadelesini kazanmak istediklerini ifade eden Tuna, oyun boyunca buna uygun performansı gösterdiklerini ifade etti.

Tuna, maçta öne geçtikten sonra girdikleri birçok pozisyonu değerlendiremediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda da oyun başında tamamen kontrolü sağlamış bir Antalyaspor varken, tartışılır bir ofsayt pozisyonu ve maç 1-1 bitti. Kazanmaya alışan, bunu sürekli hale getiren Antalyaspor olarak Gaziantep maçını da kazanarak sahadan ayrılmak istedik. 1-0'dan sonra direkten dönen pozisyonlar ve ikinci golü bulamayınca bugün maalesef bir puana razı olduk."

Teknik direktör Tuna, Gaziantep FK yedek kulübesinden sahadaki hakeme, oyunculara sık sık tepki gösterildiğini, bunun maçtaki gerilimin artmasına neden olduğunu, bu tarz davranışlarla ilgili de Türkiye Futbol Federasyonunun büyük cezalar vermesi gerektiğini savundu.

Tuna, bugünkü puan kaybının bahanesi olamayacağını sözlerine ekledi.

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