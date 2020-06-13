Tamer Tuna: ''Galibiyet, fedakarlıkların ödülü oldu''

13 Haziran 2020 Cumartesi 23:34 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 23:34

Beşiktaş karşısında teknik direktör olarak ilk kez kazanan Tamer Tuna: "Beşiktaş'ı yenerek bir anlamda tehlikeli bölgeden de uzaklaştık. Bugün istatistikler bizim açımızdan biraz ters ancak maçın 35. dakikasına kadar Beşiktaş'a pozisyon vermedik ama ikinci yarı biraz daha farklı oldu.

Takım savunmasında çok iyiyiz, Beşiktaş'ın pas yapmasına izin verdik, biraz da takım savunmamıza güvendik, iyiydik. Üç aya yakın süren ayrılıktan sonra Beşiktaş karşısında kaznamak bizi çok mutlu etti ve biraz da olsa nefes aldırdı" dedi.



FEDAKARLIKLARIN ÖDÜLÜ OLDU



Birçok fedakarlık yaptıklarını dile getiren Tamer Tuna, "Bugüne gelen kadar çok fazla fedakarlıklar gösterdik ve Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyet bir anlamda bu fedakarlıkların da ödülü oldu. Sergen hocayla iki sezon birlikte çalıştık, Şenolo hocayla çalıştık, çok büyük tecrübeler elde ettik. Şenol hocayla daha üç gün önce beraberdik. Beşiktaş'a karşı kazanmak ya da Sergen Yalçın'a karşı kazanmanın bende herhangi bir hırsı yok, normal bir galibiyet" şeklinde konuştu.