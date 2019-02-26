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Tamer Tuna resmen Göztepe'de

Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon başında takımı çalıştıran Tamer Tuna'yı getirdi. Sarı kırmızılı ekip genç teknik adamla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan Teknik Direktör Tamer Tuna ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık.

Teknik Direktörümüz Tamer Tuna ve ekibi bu akşam gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.

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